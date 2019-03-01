Итоговый турнир WTA. Барти обыграла Квитову и вышла в полуфинал

Эшли Барти. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи групового этапа.В Красной группе в матче третьего тура первая ракетка мира, 23-летняя вастралийкаобыграла 29-летнюю чешку, занимающую в мировом рейтинге шестое место, со счетом 6:4, 6:2.Матч продолжался 1 час 28 минут. Барти выиграла три гейма на приеме и отыграла все четыре брейк-пойнта, имевшиеся у Квитовой. Эшли выполнила шесть йсов и допустила две двойные ошибки, а Петра один раз подала навылет и пять раз ошиблась на подаче. В их личном противостоянии лидером остается чешка – 4:3.Барти одержала две победы в трех матчах и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA. Квитова потерпела три поражения и заняла последнее место в Красной группе.В Красной группе за вторую путёвку в полуфинал турнира поспорят швейцарка Белинда Бенчич и голландка Кики Бертенс.