Итоговый турнир WTA. Плишкова - Андрееску: обзор матча (Видео)

Бьянка Андрееску, занимающая в мировом рейтинге четвертое место, из-за травмы колена снялась по ходу матча второго тура против второй ракетки мира, 27-летней чешки Каролины Плишковой, проиграв ей первый сет

Андрееску потеряла шансы на выход в полуфинал. Плишкова за второе место в Фиолетовой группе, которое гарантирует ей выход в полуфинал, поспорит с Симоной Халеп.

На Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) 19-летняя канадка, занимающая в мировом рейтинге четвертое место, из-за травмы колена снялась по ходу матча второго тура против второй ракетки мира, 27-летней чешки, проиграв ей первый сет 3:6 Андрееску потеряла шансы на выход в полуфинал. Плишкова за второе место в Фиолетовой группе, которое гарантирует ей выход в полуфинал, поспорит с Симоной Халеп.