Великолепный резаный форхенд Свитолиной в матче с Халеп (Видео)





«Я думаю, многие были удивлены, даже я сама удивилась, что так сыграла, — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA. - Честно говоря, в детстве я гораздо чаще действовала подобным образом, много резала, и у меня хорошо получалось. Но мой тренер ненавидел этот удар. Но сегодня благодаря ему я смогла взять важное очко, удивив соперницу».

Элина Свитолина в матче второго тура Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла представительницу Румынии Симону Халеп со счётом 7:5, 6:3 . В ходе встречи украинская теннисистка выполнила эффектный резаный удар с форхенда. После матча её спросили, как ей удалось его выполнить.«Я думаю, многие были удивлены, даже я сама удивилась, что так сыграла, — приводит слова Свитолиной официальный сайт WTA. - Честно говоря, в детстве я гораздо чаще действовала подобным образом, много резала, и у меня хорошо получалось. Но мой тренер ненавидел этот удар. Но сегодня благодаря ему я смогла взять важное очко, удивив соперницу».