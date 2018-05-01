Итоговый турнир WTA. Свитолина победила Халеп: обзор матча (Видео)

Элина Свитолина обыграла в двух сетах четвертую ракетку мира, 28-летнюю румынку Симону Халеп со счетом

В первом туре Свитолина победила чешку Каролину Плишкову и, благодаря двум победам в двух сетах, обеспечила себе место в полуфинале.



На Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) в Фиолетовой группе состоялся матч второго тура, в котором 25-летняя украинкаобыграла в двух сетах четвертую ракетку мира, 28-летнюю румынкусо счетом 7:5, 6:3 . Теннисистки провели на корте 1 час 39 минут.В первом туре Свитолина победила чешку Каролину Плишкову и, благодаря двум победам в двух сетах, обеспечила себе место в полуфинале.