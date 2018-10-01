Итоговый турнир WTA. Белинда Бенчич победила Петру Квитову: обзор матча (Видео)







В Красной группе состоялся матч второго тура, в котором 22-летняя представительница Швейцарии Белинда Бенчич, занимающая в мировом рейтинге седьмое место, в матче второго тура групового этапа на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) обыграла в трех партиях шестую ракетку мира, 29-летнюю чешку Петру Квитову со счетом 6:3, 1:6, 6:4 . Матч продолжался 1 час 48 минут.