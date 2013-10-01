Халеп о победе над Андрееску: Было сложно, она на 10 лет моложе меня, но я сильнее психологически

Симона Халеп. Фото: j48tennis.net

Румынская теннисистка Симона Халеп прокомментировала победу над Бьянкой Андрееску в первом матче группового этапа Итогового турнира WTA (3:6, 7:6, 6:3). 28-летняя румынка во втором сете отыграла матчбол, а в третьем – брейк.«На мой взгляд, мы обе играли отлично. Она вообще весь год играет отлично, и победы на турнирах сделали ее очень уверенной в себе, - приводит слова Халеп Wtatennis.com. - Я рассчитывала на очень тяжелый матч и очень горда, что так боролась, потому что последний месяц из-за спины я даже не тренировалась. Но вроде я все еще в порядке.Сегодняшний матч был испытанием, потому что она на десять лет меня моложе. Была жесткая борьба, и я очень рада, что победила.Она постоянно меняет ритм, режет, когда ты этого не ждешь. Но даже когда у нее был матчбол, я не думала, что проиграла. Я просто хотела начать – пусть даже оказалось бы, что слишком поздно, – нормально пробивать, класть мячи в линии. Сегодня бэкхенд по линии мне помог.Даже во втором сете, когда она вела, я видела, что я сильнее психологически. У нас были длинные розыгрыши, и их выигрывала я. Я не думала о результате – просто концентрировалась на игре. Я понимала, как с ней нужно играть».После первого группового этапа Халеп в Фиолетовой группе идет второй после действующей чемпионки Элины Свитолиной, которая обыграла Каролину Плишкову в двух сетах.«Похоже, ей нравится этот корт, она выглядит уверенно. Она выиграла этот турнир в прошлом году. Это огромное достижение, потому что тут будто каждый день играешь финал «Большого шлема».