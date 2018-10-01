Итоговый турнир WTA. Кики Бертенс победила Эшли Барти: обзор матча (Видео)

Кики Бертенс, занимающая в мировом рейтинге десятое место, в матче второго тура групового этапа на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийке Эшли Барти со счетом

Отметим, что Бертенс заменила японку Наоми Осаку, которая снялась с турнира из-за травмы плеча.



27-летняя голландская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге десятое место, в матче второго тура групового этапа на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийкесо счетом 3:6, 6:3, 6:4 . Поединок продолжался 2 часа 9 минут.Отметим, что Бертенс заменила японку Наоми Осаку, которая снялась с турнира из-за травмы плеча.