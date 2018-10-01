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Итоговый турнир WTA. Белинда Бенчич обыграла в трех сетах Петру Квитову
Итоговый турнир WTA. Белинда Бенчич обыграла в трех сетах Петру КвитовуБелинда Бенчич. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи группового этапа.

В Красной группе состоялся матч второго тура, в котором 22-летняя представительница Швейцарии Белинда Бенчич, занимающая в мировом рейтинге седьмое место, обыграла в трех партиях шестую ракетку мира, 29-летнюю чешку Петру Квитову со счетом 6:3, 1:6, 6:4.

За 1 час 48 минут, проведенные на корте, теннисистки взяли по пять подач друг друга. Бенчич выполнила птяь эйсов и совершила семь двойных ошибок, а Квитова восем раз подала навылет и десять раз ошиблась при подаче. В их личном противостоянии лидером остается Квитова – 4:2.

В Красной группе после двух матчей у Бенчич и Эшли Барти по одной победе и одному поражению, у Кики Бертенс, заменившей Наоми Осаку – одна победа, Квитова проиграла обе встречи. 
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