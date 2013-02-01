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Бертенс прокомментировала победу над Барти на Итоговом турнире WTA
Бертенс прокомментировала победу над Барти на Итоговом турнире WTAКики Бертенс. Фото: j48tennis.net

Голландская теннисистка Кики Бертенс поделилась эмоциями от своей победы на Итоговом турнире WTA. В трёх партиях она обыграла первую ракетку мира Эшли Барти3:6, 6:3, 6:4.

Напомним, на старте турнира Кики являлась запасной, а шанс сыграть получила лишь сегодня, когда от продолжения борьбы на WTA Finals отказалась Наоми Осака из Японии.

«Знаете, если бы 24 часа назад мне сказали, что сейчас я буду стоять здесь, я бы, конечно же, не поверила, — заявила Бертенс в послематчевом интервью. - Что касается игры, то в начале встречи я очень плохо приспособилась к корту, однако потом игра пришла — я стала лучше чувствовать удары, начала выходить вперёд, и всё это работало.

Атмосфера? Всё невероятно, мне очень нравится. Это последний турнир в году, и я пытаюсь выложиться на максимум. В прошлом году я играла в полуфинале, посмотрим, как сложится этот розыгрыш».
По материалам: Чемпионат.com
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