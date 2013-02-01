Бертенс прокомментировала победу над Барти на Итоговом турнире WTA

Кики Бертенс. Фото: j48tennis.net

Голландская теннисистка Кики Бертенс поделилась эмоциями от своей победы на Итоговом турнире WTA. В трёх партиях она обыграла первую ракетку мира Эшли Барти — 3:6, 6:3, 6:4.



Напомним, на старте турнира Кики являлась запасной, а шанс сыграть получила лишь сегодня, когда от продолжения борьбы на WTA Finals отказалась



«Знаете, если бы 24 часа назад мне сказали, что сейчас я буду стоять здесь, я бы, конечно же, не поверила, — заявила Бертенс в послематчевом интервью. - Что касается игры, то в начале встречи я очень плохо приспособилась к корту, однако потом игра пришла — я стала лучше чувствовать удары, начала выходить вперёд, и всё это работало.



Атмосфера? Всё невероятно, мне очень нравится. Это последний турнир в году, и я пытаюсь выложиться на максимум. В прошлом году я играла в полуфинале, посмотрим, как сложится этот розыгрыш».

Голландская теннисисткаподелилась эмоциями от своей победы на Итоговом турнире WTA. В трёх партиях она обыграла первую ракетку мираНапомним, на старте турнира Кики являлась запасной, а шанс сыграть получила лишь сегодня, когда от продолжения борьбы на WTA Finals отказалась Наоми Осака из Японии.«Знаете, если бы 24 часа назад мне сказали, что сейчас я буду стоять здесь, я бы, конечно же, не поверила, — заявила Бертенс в послематчевом интервью. - Что касается игры, то в начале встречи я очень плохо приспособилась к корту, однако потом игра пришла — я стала лучше чувствовать удары, начала выходить вперёд, и всё это работало.Атмосфера? Всё невероятно, мне очень нравится. Это последний турнир в году, и я пытаюсь выложиться на максимум. В прошлом году я играла в полуфинале, посмотрим, как сложится этот розыгрыш».