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Итоговый турнир WTA. Кики Бертенс, заменившая Наоми Осаку, победила Эшли Барти
Итоговый турнир WTA. Кики Бертенс победила Эшли БартиКики Бертенс. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи групового этапа.

В Красной группе в матче второго тура  ракетка мира, 27-летняя голландка Кики Бертенс, занимающая в мировом рейтинге десятое место, нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийке Эшли Барти со счетом 3:6, 6:3, 6:4.

Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Бертенс реализовала семь брейк-пойнтов из 18-ти возможных, Барти – шесть из десяти. На счету победительницы шесть эйсов и столько же двойных ошибок, а Барти четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была первая победы голландки в шести встречах с австралийкой.

Отметим, что Бертенс заменила японку Наоми Осаку, которая снялась с турнираиз-за травмы плеча. 

Таким образом, по итогам двух матчей Итогового чемпионата WTA у Барти и Бертенс по одной победе.
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