Итоговый турнир WTA. Кики Бертенс, заменившая Наоми Осаку, победила Эшли Барти

Кики Бертенс. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи групового этапа.



В Красной группе в матче второго тура ракетка мира, 27-летняя голландка Кики Бертенс, занимающая в мировом рейтинге десятое место, нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийке Эшли Барти со счетом 3:6, 6:3, 6:4.



Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Бертенс реализовала семь брейк-пойнтов из 18-ти возможных, Барти – шесть из десяти. На счету победительницы шесть эйсов и столько же двойных ошибок, а Барти четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была первая победы голландки в шести встречах с австралийкой.



Отметим, что Бертенс заменила японку Наоми Осаку, которая



Таким образом, по итогам двух матчей Итогового чемпионата WTA у Барти и Бертенс по одной победе.

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи групового этапа.В Красной группе в матче второго тура ракетка мира, 27-летняя голландка, занимающая в мировом рейтинге десятое место, нанесла поражение первой ракетке мира, 23-летней австралийкесо счетом 3:6, 6:3, 6:4.Поединок продолжался 2 часа 9 минут. Бертенс реализовала семь брейк-пойнтов из 18-ти возможных, Барти – шесть из десяти. На счету победительницы шесть эйсов и столько же двойных ошибок, а Барти четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Это была первая победы голландки в шести встречах с австралийкой.Отметим, что Бертенс заменила японку Наоми Осаку, которая снялась с турнира из-за травмы плеча.Таким образом, по итогам двух матчей Итогового чемпионата WTA у Барти и Бертенс по одной победе.