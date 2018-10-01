Наоми Осака: Я не так хотела завершить сезон

Наоми Осака. Фото: j48tennis.net

Японская теннисистка Наоми Осака приняла решение сняться с Итогового чемпионата WTA в Шэньчжэне (Китай) из-за травмы плеча, сообщает WTA Insider.На старте соревнований двукратная победительница турниров «Большого шлема» одолела представительницу Чехии Петру Квитову со счётом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.Сегодня, 29 октября, Наоми должна была сыграть с первой ракеткой мира австралийкой Эшли Барти. На Итоговом чемпионате WTA Осаку заменит голландка Кики Бертенс.Осака прокомментировала свое решение сняться с турнира.«Я расстроена в связи с тем, что вынуждена сняться с Итогового чемпионата, — приводит слова Осаки официальный сайт тура. - В Шэньчжэне проходит прекрасный турнир, это крупнейшее событие года в WTA. Я не так хотела завершить этот турнир и мой сезон. Буду ждать своего выздоровления и надеяться на возвращение в Шэньчжэнь в следующем году»