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Итоговый турнир WTA. Симона Халеп – Бьянка Андрееску: обзор матча (Видео)
Пятая ракетка мира, 28-летняя румынка Симона Халеп в матче первого тура групового этапа  на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) одержала волевую победу над 19-летней представительницей Канады Бьянкой Андрееску, занимающей в мировом рейтингчетвертое место, со счетом 3:6, 7:6(6), 6:3.
Матч продолжался 2 часа 34 минуты.

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