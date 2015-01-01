Итоговый турнир WTA. Симона Халеп – Бьянка Андрееску: обзор матча (Видео)



Матч продолжался 2 часа 34 минуты.



Пятая ракетка мира, 28-летняя румынка Симона Халеп в матче первого тура групового этапа на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) одержала волевую победу над 19-летней представительницей Канады Бьянкой Андрееску, занимающей в мировом рейтингчетвертое место, со счетом 3:6, 7:6(6), 6:3 Матч продолжался 2 часа 34 минуты.