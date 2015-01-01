Итоговый турнир WTA. Симона Халеп одержала волевую победу над Бьянкой Андрееску

Симона Халеп. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи группового этапа.



Пятая ракетка мира, 28-летняя румынка Симона Халеп переграла в трех сетах 19-летнюю представительницу Канады Бьянку Андрееску, занимающую в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 3:6, 7:6(6), 6:3.



За 2 часа 34 минуты, проведенные на корте, Халеп реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми возможных, Андрееску – семь из 15-ти. Обе соперницы допустили по две двойные ошибки, при этом Симона выполнила три эйса, а Бьянка – два. Ранее теннисистки не встречались.



Напомним, в фиолетовой группе также выступают действующая чемпионка турнира, украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Плишкова. Сегодня Свитолина начала защиту титула с

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи группового этапа.Пятая ракетка мира, 28-летняя румынкапереграла в трех сетах 19-летнюю представительницу Канады, занимающую в мировом рейтинге четвертое место, со счетом 3:6, 7:6(6), 6:3.За 2 часа 34 минуты, проведенные на корте, Халеп реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми возможных, Андрееску – семь из 15-ти. Обе соперницы допустили по две двойные ошибки, при этом Симона выполнила три эйса, а Бьянка – два. Ранее теннисистки не встречались.Напомним, в фиолетовой группе также выступают действующая чемпионка турнира, украинка Элина Свитолина и чешка Каролина Плишкова. Сегодня Свитолина начала защиту титула с победы над Плишковой.