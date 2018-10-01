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Итоговый турнир WTA. Элина Свитолина – Каролина Плишкова: обзор матча (Видео)
Восьмая ракетка мира, 25-летняя украинка Элина Свитолина в  рамках группового этапа на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) в матче первого тура одержала победу над 27-летней чешкой Каролиной Плишковой, занимающей в мировом рейтинге второе место, со счетом 7:6(12), 6:4. Матч продолжался 1 час 54 минуты.

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