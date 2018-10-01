Итоговый турнир WTA. Элина Свитолина – Каролина Плишкова: обзор матча (Видео)

Элина Свитолина в рамках группового этапа на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) в матче первого тура одержала победу над 27-летней чешкой Каролиной Плишковой, занимающей в мировом рейтинге второе место, со счетом



Восьмая ракетка мира, 25-летняя украинкав рамках группового этапа на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) в матче первого тура одержала победу над 27-летней чешкой Каролиной Плишковой, занимающей в мировом рейтинге второе место, со счетом 7:6(12), 6:4 . Матч продолжался 1 час 54 минуты.