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Итоговый турнир WTA. Свитолина начала защиту титула с победы над Плишковой
Итоговый турнир WTA. Свитолина начала защиту титула с победы над ПлишковойЭлина Свитолина. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи группового этапа.

Действующая чемпионка турнира, восьмая ракетка мира 25-летняя украинка Элина Свитолина в матче первого тура нанесла поражение 27-летней чешке Каролине Плишковой, занимающей в мировом рейтинге второе место, со счетом 7:6(12), 6:4.

Матч продолжался 1 час 54 минуты. Свитолина сделала три брейка из восьми возможных, Плишкова – два из четырех. На счету Элины два эйса и одна двойная ошибка, а Каролина семь раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок. В их личном противостоянии лидером остается чешка – 5:4.

В фиолетовой группе также выступают канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп.
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