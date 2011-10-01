Вена. Доминик Тим победил в финале Диего Шварцмана

В Вене (Австрия) на турнире ATP 500 - Erste Bank Open с призовым фондом $2,433,810 в одиночном разряде прошел финальный матч.Пятая ракетка мира, 26-летний австриец, посеянный под первым номером, переиграл в трех сетах 27-летнего аргентинца Диего Шварцмана (5), занимающего в рейтинге ATP 15-е место, со счетом 3:6, 6:4, 6:3.За 2 часа 25 минут, проведенные на корте, Тим сделал четыре брейка, девять эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету Шварцмана три брейка и три двойные ошибки, при отсутствии эйсов. Теперь счет их личных встреч стал 5:2 в пользу австрийца.Для Тима этот титул стал пятым в сезоне и 16-м в карьере. За победу в финале турнира Erste Bank Open Доминик получит 500 рейтинговых очков и 474,295 евро призовых.