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Вена. Доминик Тим победил в финале Диего Шварцмана
Вена. Доминик Тим победил в финале Диего ШварцманаВ Вене (Австрия) на турнире ATP 500 - Erste Bank Open с призовым фондом $2,433,810 в одиночном разряде прошел финальный матч.

Пятая ракетка мира, 26-летний австриец Доминик Тим, посеянный под первым номером, переиграл в трех сетах 27-летнего аргентинца Диего Шварцмана (5), занимающего в рейтинге ATP 15-е место, со счетом 3:6, 6:4, 6:3.

За 2 часа 25 минут, проведенные на корте, Тим сделал четыре брейка, девять эйсов и допустил одну двойную ошибку. На счету Шварцмана три брейка и три двойные ошибки, при отсутствии эйсов. Теперь счет их личных встреч стал 5:2 в пользу австрийца.

Для Тима этот титул стал пятым в сезоне и 16-м в карьере. За победу в финале турнира Erste Bank Open Доминик получит 500 рейтинговых очков и 474,295 евро призовых.

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