Роджер Федерер защитил титул на турнире в Базеле

В Базеле (Швейцария) на турнире ATP 500 - Swiss Indoors Basel с призовым фондом 2,219,975 евро в одиночном разряде прошел финальный матч.Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира, 38-летний швейцарец(1) одержал победу в двух сетах над 20-летним представителем Австралии(WC), занимающим в мировом рейтинге 28-е место, со счетом 6:2, 6:2.За 1 час 8 минут, проведенные на корте, Федерер взял четыре подачи де Минора, выполнил четыре эйса и избежал двойных ошибок. Австралиец не сумел заработать ни одного брейк-пойнта, ни разу не подал навылет и допустил одну двойную ошибку. Ранее теннисисты не встречались.Для Федерера этот титул стал 103-м в карьере и десятым в Базеле. За победу в финале турнира Swiss Indoors Роджер получит 430,125 евро призовых.