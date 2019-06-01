WTA Elite Trophy. Арина Соболенко – Кики Бертенс: обзор финального матча (Видео)

Арина Соболенко в финальном матчн на турнире Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai в Чжухае (Китай) одержала победу над 27-летней голландкой Кики Бертенс, занимающей в мировом рейтинге десятое место, со счетом

Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA Elite Trophy.



14-я ракетка мира, 21-летняя белорускав финальном матчн на турнире Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai в Чжухае (Китай) одержала победу над 27-летней голландкой, занимающей в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 6:2 . Матч продолжался 1 час 16 минут.Арина Соболенко стала чемпионкой турнира WTA Elite Trophy.