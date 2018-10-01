Итоговый турнир WTA. Наоми Осака – Петра Квитова: обзор матча (Видео)

Наоми Осака в рамках группового этапа на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) стартовала с победы над 29-летней чешкой Петрой Квитовой, занимающей в мировом рейтинге шестое место, со счетом



Третья ракетка мира, 22-летняя японкав рамках группового этапа на Итоговом турнире WTA в Шэньчжэне (Китай) стартовала с победы над 29-летней чешкой, занимающей в мировом рейтинге шестое место, со счетом 7:6 (7:1), 4:6 , 6:4. Матч продолжался 2 часа 40 минут.