Молчанов в паре с Василевским победили на «челленджере» во Франции

В Бресте (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в парном разряде состоялся финальный матч.



Посеянные под третьим номером украинец Денис Молчанов (№83 в парном рейтинге ATP) и его напарник Андрей Василевский (85) из Беларуси обыграли итальянца Андреа Вавассори (135) и испанца Давида Вега-Эрнандеса (122) со счетом 6:3, 6:1.



Матч продолжался лишь 48 минут. Молчанов и Василевский взяли четыре подачи соперников и не позволили им заработать ни одного брейк-пойнта. Денис и Андрей три раза подали навылет и допустили две двойные ошибки, а Вавассори и Вега-Эрнандес выполнили один эйс при двух двойных ошибках.



Для Молчанова это уже третий парный титул на «челленджерах» в этом сезоне. Ранее украинец вместе со словаком Игором Зеленаем первенствовали в Барлетте и Франкавилле.

Теперь в активе Молчанова 27 титулов на турнирах ATP Challenger Tour.