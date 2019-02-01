WTA Elite Trophy. Арина Соболенко стала чемпионкой турнира

В Чжухае (Китай) на турнире Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2,419,844 состоялся финальный матч.14-я ракетка мира, 21-летняя белорускаодержала победу над 27-летней голландкой, занимающей в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 6:2.Матч продолжался 1 час 16 минут. Соболенко сделала три брейка и не позволила Бертенс заработать ни одного брейк-пойнта. Теннисистки выполнили по три эйса, при этом победительница допустила две двойные ошибки, а голландка – четыре. В их личном противостоянии лидером остается Бертенс – 4:2.Напомним, украинка Даяна Ястремская завершила выступление на стадии группового этапа, не сумев пробиться в полуфинал турнира.