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WTA Elite Trophy. Арина Соболенко стала чемпионкой турнира
WTA Elite Trophy. Арина Соболенко стала чемпионкой турнираВ Чжухае (Китай) на турнире Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2,419,844 состоялся финальный матч.

14-я ракетка мира, 21-летняя белоруска Арина Соболенко одержала победу над 27-летней голландкой Кики Бертенс, занимающей в мировом рейтинге десятое место, со счетом 6:4, 6:2. 

Матч продолжался 1 час 16 минут. Соболенко сделала три брейка и не позволила Бертенс заработать ни одного брейк-пойнта. Теннисистки выполнили по три эйса, при этом победительница допустила две двойные ошибки, а голландка – четыре. В их личном противостоянии лидером остается Бертенс – 4:2.

Напомним, украинка Даяна Ястремская завершила выступление на стадии группового этапа, не сумев пробиться в полуфинал турнира. 
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