WTA Elite Trophy. Киченок и Клепач стали чемпионками в паре

В Чжухае (Китай) на турнире Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2,419,844 в парном разряде состоялся финальный матч.Украинка(№42 в парном рейтинге WTA) и словенка(30) одержали победу над китаянками Дуань Инь-Инь (17) и Янь Чжаосюань (37) со счетом 6:3, 6:3.За 1 час 19 минут игрового времени Людмила и Андрея сделали шесть брейков, два эйса и ни разу не ошиблись при подаче. Инь-Инь и Чжаосюан реализовали три брейк-пойнта и допустили три двойные ошибки, ни разу не подав навылет.Для Людмилы Киченок это уже второй титул в Чжухае. В прошлом году Людмила в паре с сестрой Надеждой также стала чемпионкой WTA Elite Trophy.Титул парного турнира в Чжухае принёс Киченок и Клепач $32.309 призовых.