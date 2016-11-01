WTA Elite Trophy. Киченок и Клепач стали чемпионками в паре

? WTA Elite Trophy. Киченок и Клепач стали чемпионками парного турнира https://t.co/FFPR7v6NV4 #tennis #WTA #WTAEliteTrophy #Kichenok #WETZ19 pic.twitter.com/PPgWDkWKFx— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) October 27, 2019
? Lyudmyla Kichenok and @andrejaklepac defeat Yang/Duan in two sets, 6-3, 6-3, making them @WTAEliteTrophy doubles champions! pic.twitter.com/9CNvL5HV6f— WTA (@WTA) October 27, 2019
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