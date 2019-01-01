Итоговый турнир WTA. Эшли Барти обыграла Белинду Бенчич

Эшли Барти. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи групового этапа.В Красной группе состоялся второй матч, в котором первая ракетка мира, 23-летняя австралийкав трёх сетах сломила сопротивление 22-летней представительницы Швейцарии, занимающей в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 5:7, 6:1, 6:2.Поединок длился 1 час 57 минут. За этот время <арти взяла четыре подачи Бенчич и не удержала одну свою. На счету Эшли десять эйсов и шесть двойных ошибок, а Белинда четыре раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.Таким образом, в Красной группе по одной победе у Барти и японки Наоми Осаки, а Бенчич и чешка Петра Квитова потерпели по одному поражению.