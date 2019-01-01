На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Итоговый турнир WTA. Эшли Барти обыграла Белинду Бенчич
Итоговый турнир WTA. Эшли Барти обыграла Белинду БенчичЭшли Барти. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходят матчи групового этапа.

В Красной группе состоялся второй матч, в котором первая ракетка мира, 23-летняя австралийка Эшли Барти в трёх сетах сломила сопротивление 22-летней представительницы Швейцарии Белинды Бенчич, занимающей в мировом рейтинге седьмое место, со счетом 5:7, 6:1, 6:2. 

Поединок длился 1 час 57 минут.  За этот время <арти взяла четыре подачи Бенчич и не удержала одну свою. На счету Эшли десять эйсов и шесть двойных ошибок, а Белинда четыре раза подала навылет и четыре раза ошиблась на подаче. Между собой теннисистки играли впервые.

Таким образом, в Красной группе по одной победе у Барти и японки Наоми Осаки, а Бенчич и чешка Петра Квитова потерпели по одному поражению.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Итоговый турнир WTA. Наоми Осака победила Петру Квитову
Пекин. Барти и Квитова поспорят за место в полуфинале
Пекин. Эшли Барти стала первой финалисткой
Ухань. Эшли Барти стала первой полуфиналисткой
Пекин. Эшли Барти вышла в третий раунд
Уимблдон. Эшли Барти – Хэрриет Дарт: обзор матча третьего круга (Видео)
Мадрид. Бенчич победила первую ракетку Осаку и встретится с Халеп в 1/2 финала
Сидней. Петра Квитова победила в финале Эшли Барти
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

WTA Elite Trophy. Арина Соболенко стала чемпионкой турнира
WTA Elite Trophy. Киченок и Клепач стали чемпионками в паре
Итоговый турнир WTA. Эшли Барти обыграла Белинду Бенчич
Итоговый турнир WTA. Наоми Осака победила Петру Квитову
Базель. Федерер обыграл Циципаса и в финале встретится с Де Минором

Последние новости спорта

16:42

WTA Elite Trophy. Арина Соболенко стала чемпионкой турнира 28 | Теннис

16:10

WTA Elite Trophy. Киченок и Клепач стали чемпионками в паре 70 | Теннис / Главные новости спорта

15:50

Итоговый турнир WTA. Эшли Барти обыграла Белинду Бенчич 69 | Теннис

15:29

Итоговый турнир WTA. Наоми Осака победила Петру Квитову 59 | Теннис

15:10

Журналисты спрогнозировали следующего «франчайзингового» чемпиона WBC 74 | Бокс

14:59

Фредди Роуч: Альварес уничтожит Ковалёва 70 | Бокс

14:46

Тэйлор стал чемпионом WBSS, победив Прогрейса 73 | Бокс

14:26

Дэвид Хэй: Теперь есть смысл устроить бой Усика и Чисоры 83 | Бокс

11:51

НБА. Дерозан и Адетокумбо возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео) 125 | Баскетбол / Видео

11:10

НБА. «Атланта» Леня обыграла «Орландо», «Финикс» победил «Клипперс», «Детройт» проиграл «Филадельфии» и другие результаты (+Видео) 168 | Баскетбол

Все новости

ВИДЕО

НБА. Дерозан и Адетокумбо возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Японец Юдзуру Ханю – победитель этапа Гран-при Skate Canada (+Видео)

Российская пара Бойкова / Козловский выиграла этап Гран-при Skate Canada (+Видео)

Россиянка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada (+Видео)

Канадский танцевальный дуэт Пайпер Джиллс/Поль Пуарье выиграл Гран-при Skate Canada (+Видео)

WTA Elite Trophy. Кики Бертенс: Чжэн Сайсай: обзор матча 1/2 финала (Видео)

НБА. Ирвинг и Крэйг возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)



Топ-новости недели

WTA Elite Trophy. Киченок и Клепач стали чемпионками в паре
Японец Юдзуру Ханю – победитель этапа Гран-при Skate Canada (+Видео)
Российская пара Бойкова / Козловский выиграла этап Гран-при Skate Canada (+Видео)
Россиянка Трусова выиграла этап Гран-при Skate Canada (+Видео)
Канадский танцевальный дуэт Пайпер Джиллс/Поль Пуарье выиграл Гран-при Skate Canada (+Видео)


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2019 (446)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги