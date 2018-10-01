Итоговый турнир WTA. Наоми Осака победила Петру Квитову

Наоми Осака. Фото: j48tennis.net

В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA с призовым фондом $ 14 млн. проходять матчи групового этапа.В Красной группе третья ракетка мира, 22-летняя японкав трёх сетах обыграла 29-летнюю чешку, занимающую в мировом рейтинге шестое место, со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 6:4.Матч продолжался 2 часа 40 минут. Теннисистки сделали оп пять брейков. Осака выполнила 12 эйсов и допустила две двойные ошибки, а Квитова девять раз подала навылет и совершила столько же двойных ошибок. Это была вторая победа японки в двух встречах с чешкой.Напомним, в Красной группе также выступают австралийка Эшли Барти и Белинда Бенчич из Швейцарии.