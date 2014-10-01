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Базель. Федерер обыграл Циципаса и в финале встретится с Де Минором
В Базеле (Швейцария) на турнире ATP 500  - Swiss Indoors Basel с призовым фондом 2,219,975 евро в одиночном разряде прошли матчи 1/2 финала.

Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира, 38-летний швейцарец Роджер Федерер (1) одержал победу над представителем Греции Стефаносом Циципасом (3), занимающим в рейтинге ATP седьмое место, со счетом  6:4, 6:4.

Поединок продолжался 1 час 19 минут. Федерер реализовал два брейк-пойнта из восьми возможных и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Циципаса. На счету Роджера шесть эйсов и две двойные ошибки, а Стефанос четыре раза подал навылет и трижды ошибся на подаче. После этой победы швейцарец стал лидером в их личном противостоянии – 2:1.

В финале Федерер сыграет с австралийцем Алексом Де Минором, который одержал волевую победу над американцем Райли Опелкой - 7:6(2), 6:7(4), 7:6(3).

Теннис. ATP500  -  Swiss Indoors Basel. Базель (Швейцария). Хард. Призовой фонд 2,219,975 евро. 32 участника.
1/2 финала
Роджер Федерер (Швейцария, 1) – Стефанос Циципас (Греция, 3) – 6:4, 6:4
Алекс Де Минор (Австралия) – Райли Опелка (США) – 7:6(2), 6:7(4), 7:6(3)
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