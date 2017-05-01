Стаховский не прошел в финал в парном разряде на турнире в Гамбурге





Украинец Стаховский (№171 парного рейтинга ATP) и его напарник испанец Адриан Менендес-Масейрас (408) американскому дуэту Максима Кресси (211) / Джэйми Церретани (123). Матч продолжался час 3 минуты и завершился в пользу американцев со счетом 6:1, 6:4.

Стаховский и Менендес-Масейрас не сумели заработать ни одного брейк-пойнта, в то время, как их соперники реализовали три брейк-пойнта из девяти возможных. На счету обеих пар по одному эйсу, при этом Сергей и Адриан допустили три двойные ошибки, а американцы - ни одной.



В финале соперниками Максима Кресси (211) и Джэйми Церретани будут первые сеяные британец Кен Скупски (55) и австралиец Джон-Патрик Смит (96).



Напомним, в одиночном разряде Стаховский



В Гамбурге (Германия) на турнире ATP Challenger Tour - Tennis Challenger Hamburg с призовым фондом 46,600 евро в парном разряде проходили матчи 1/2 финала.Украинец Стаховский (№171 парного рейтинга ATP) и его напарник испанец Адриан Менендес-Масейрас (408) американскому дуэту Максима Кресси (211) / Джэйми Церретани (123). Матч продолжался час 3 минуты и завершился в пользу американцев со счетом 6:1, 6:4.Стаховский и Менендес-Масейрас не сумели заработать ни одного брейк-пойнта, в то время, как их соперники реализовали три брейк-пойнта из девяти возможных. На счету обеих пар по одному эйсу, при этом Сергей и Адриан допустили три двойные ошибки, а американцы - ни одной.В финале соперниками Максима Кресси (211) и Джэйми Церретани будут первые сеяные британец Кен Скупски (55) и австралиец Джон-Патрик Смит (96).Напомним, в одиночном разряде Стаховский завершил выступление в третьем круге