Каролина Плишкова: Матч со Свитолиной будет сложным

Каролина Плишкова. Фото: j48tennis.net

Чешская теннисистка Каролина Плишкова поделилась ожиданиями от Итогового турнира WTA. С Плишковой в одну группу попали украинка Элина Cвитолина, канадка Бьянка Андрееску и румынка Симона Халеп.«Кажется, со Свитолиной у меня положительный баланс личных встреч, но она является действующей чемпионкой, так что в прошлом году она играла очень хорошо. Это будет сложный матч. Если мы сыграем в воскресенье, это будет хорошо для меня, потому что она будет волноваться. В целом я считаю, покрытие довольно медленное, и это подходит к её игре. Сегодня мы тренировались и мне оно понравилось. На этом турнире шансы есть у всех.С Бьянкой я играла только один раз. Она провела не так много турниров, но выиграла практически все свои матчи. Она хорошо сыграла в Азии после победы на US Open, так что она находится в хорошей форме, и с ней тоже будет сложно. Это покрытие также очень подходит под её игру.По поводу Симоны, я не знаю, в какой она сейчас форме. Она не очень хорошо сыграла на азиатских турнирах, но это последний турнир сезона, так что каждая из нас будет стараться показать свой лучший теннис и выкладываться на максимум. У меня не лучший баланс матчей против Симоны, но я победила в последний встрече и это хорошо. С ней тоже будет непросто».