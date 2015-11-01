WTA Elite Trophy. Кики Бертенс: Чжэн Сайсай: обзор матча 1/2 финала (Видео)

Кики Бертенс в полуфинальном матче на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) переиграла в трех сетах 25-летнюю китаянку Чжэн Сайсай, занимающую в мировом рейтинге 40-е место, со счетом

В финале турнира соперницей Бертенс Будет белоруска



Десятая ракетка мира, 27-летняя голландская теннисисткав полуфинальном матче на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) переиграла в трех сетах 25-летнюю китаянку, занимающую в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 2:6, 6:3, 6:4 . Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут.В финале турнира соперницей Бертенс Будет белоруска Арина Соболенко