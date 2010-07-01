Энди Маррею нельзя дальше играть в теннис, он может убить свой организм

Швейцарский доктор Ганс Рюдигер рассказал о своём отношении к британскому теннисисту Энди Маррею.«Я не верил, что Энди выйдет на корт после своей последней травмы. Его выступления очень опасны, он может серьёзно навредить здоровью, - цитирует Рюдигера Daily Express. - Кроме шуток, Маррей очень рискует. Пластины в бедре трутся друг о друга, - такой метод использовался лет десять назад. И последствия были ужасные.Пластины стираются, из них выделяется кобальт, а это может привести к заражению крови. Это может просто убить кости.Меня часто просят сделать такую операцию, но я всегда отказываю. Никому не советовал бы поступать так, как Маррей».