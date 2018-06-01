Денис Молчанов вышел в финал в парном разряде на «челленджере» во Франции

Денис Молчанов. Фото: ФТУ

В Бресте (Франция) - на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в парном разряде прошли полуфинальные матчи.



Посеянные под третьим номером украинец Денис Молчанов (№83 в парном рейтинге ATP) и его напарник Андрей Василевский (85) из Беларуси нанесли поражение первой паре турнира Игор Зеленай (Словакия, 64) / Роман Жебави (Чехия, 67) со счетом 5:7, 6:3, 10:7.



Матч продолжался 1 час 20 минут. Cоперники взяли по две подачи друг друга и допустили по две двойные ошибки, при этом Молчанов и Василевский один раз подали навылет, а их соперники – два раза.



В финале турнира Молчанов и Василевский сразятся с итальянцем Андреа Вавассори (135) и испанцем Давидом Вега-Эрнандесом (122).

В Бресте (Франция) - на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в парном разряде прошли полуфинальные матчи.Посеянные под третьим номером украинец(№83 в парном рейтинге ATP) и его напарник(85) из Беларуси нанесли поражение первой паре турнира(Словакия, 64) /(Чехия, 67) со счетом 5:7, 6:3, 10:7.Матч продолжался 1 час 20 минут. Cоперники взяли по две подачи друг друга и допустили по две двойные ошибки, при этом Молчанов и Василевский один раз подали навылет, а их соперники – два раза.В финале турнира Молчанов и Василевский сразятся с итальянцем Андреа Вавассори (135) и испанцем Давидом Вега-Эрнандесом (122).