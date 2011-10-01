Квитова: Необычное чувство — быть самой старой на Итоговом турнире WTA

Петра Квитова. Фото: j48tennis.net

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» 29-летняя чешская теннисисткаперед стартом Итогового турнира WTA призналась, что испытывает странные чувства от того, что в этом году стала самой возрастной участницей соревнований.«Только вчера осознала, что я самая старая среди теннисисток на Итоговом турнире WTA. Очень необычное чувство. Но придётся выступать с этим. Мы обсуждали это и шутили с Симоной Халеп, которая всего на год младше меня.В тур приходят молодые спортсменки, с каждым годом появляются новые лица. Это нормальная вещь. Отношу ли я себя к старому поколению теннисисток? Честно говоря, нет. Но по факту это так», — сказала Квитова во время пресс-конференции.Итоговый турнир WTA пройдёт в Шэньчжэне (Китай) с 27 октября по 3 ноября.