WTA Elite Trophy. Арина Соболенко стала второй финалисткой

Арина Соболенко. Фото: j48tennis.net

В Чжухае (Китай) на турнире Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2,419,844 состоялся второй полуфинальный матч.



14-я ракетка мира, 21-летняя белоруска Арина Соболенко одержала победу над 23-летней чешкой Каролиной Муховой, занимающей в рейтинге WTA 26-е место, со счетом 7:5, 7:6(4).



Теннисистки играли 1 час 52 минуты. За этот время Соболенко реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных, Мухова – три из семи. Арина выполнила один эйса и совершила семь двойных ошибок, а Каролина четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.



За трофей на WTA Elite Trophy Соболенко сразится с голландкой

В Чжухае (Китай) на турнире Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2,419,844 состоялся второй полуфинальный матч.14-я ракетка мира, 21-летняя белорускаодержала победу над 23-летней чешкой, занимающей в рейтинге WTA 26-е место, со счетом 7:5, 7:6(4).Теннисистки играли 1 час 52 минуты. За этот время Соболенко реализовала четыре брейк-пойнта из восьми возможных, Мухова – три из семи. Арина выполнила один эйса и совершила семь двойных ошибок, а Каролина четыре раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Ранее теннисистки не встречались.За трофей на WTA Elite Trophy Соболенко сразится с голландкой Кики Бертенс