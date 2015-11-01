WTA Elite Trophy. Бертенс стала первой финалисткой

Кики Бертенс. Фото: j48tennis.net

В Чжухае (Китай) на турнире Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2,419,844 прошел первый полуфинальный матч.Десятая ракетка мира, 27-летняя голландкапереиграла в трех сетах 25-летнюю китаянку, занимающую в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 2:6, 6:3, 6:4.Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. Соперницы взяли по пять подач друг друга и выполнили по три эйса, при этом Бертенс совершила семь двойных ошибок, а Сайсай – две. Это была вторая победа голландки в двух встречах с китаянкой.Вторая финалистка WTA Elite Trophy определится в матче Арина Соболенко (Беларусь) – Каролина Плишкова (Чехия).