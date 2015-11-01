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WTA Elite Trophy. Бертенс стала первой финалисткой
WTA Elite Trophy. Бертенс стала первой финалисткойКики Бертенс. Фото: j48tennis.net

В Чжухае (Китай) на турнире Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2,419,844 прошел первый полуфинальный матч.

Десятая ракетка мира, 27-летняя голландка Кики Бертенс переиграла в трех сетах 25-летнюю китаянку Чжэн Сайсай, занимающую в мировом рейтинге 40-е место, со счетом 2:6, 6:3, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 30 минут. Соперницы взяли по пять подач друг друга и выполнили по три эйса, при этом Бертенс совершила семь двойных ошибок, а Сайсай – две. Это была вторая победа голландки в двух встречах с китаянкой.

Вторая финалистка WTA Elite Trophy определится в матче Арина Соболенко (Беларусь) – Каролина Плишкова (Чехия).
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