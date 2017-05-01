Марченко не прошел в полуфинал на «челленджере» во Франции

В Бресте (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в одиночном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Прошедший через квалификацию 32-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 272-е место, проиграл 119-й ракетке мира, 29-летнему словаку Норберту Гомбошу, посеянному под 9 номером. Поединок продолжался 1 час 21 минуту и завершился в пользу словака со счетом 6:4, 6:2.



Марченко не смог реализовать ни одного из двух имевшихся брейк-пойнтов, выполнил два эйса и допустил три двойные ошибки. На счету Гомбоша три брейка из десяти возможных и семь эйсов при двух двойных ошибках. В личном противостоянии Марченко и Гомбоша лидирует словак – 3:1.



Напомним, в парном разряде Марченко с напарником Жоффреем Бланко из Франции не смогли преодолеть барьер первого круга.

