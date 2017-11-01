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Определились все полуфиналистки WTA «Элит Трофи»
В Чжухае (Китай) на турнире WTA Elite Trophy определились все участницы плей-офф. 

В полуфинале малого Итогового турнира WTA сыграют Арина Соболенко (Беларусь), Кики Бертенс (Нидерланды), Каролина Мухова (Чехия) и Чжэн Сайсай (Китай).

За выход в финал турнира Бертенс сыграет против Сайсай, а Соболенко сразится с Муховой.

Напомним, действующей чемпионкой «Элит Трофи» является нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, которая в этом году будет выступать на Итоговом чемпионате WTA, который пройдет в китайском Шеньчжэне с 27 октября по 3 ноября.

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