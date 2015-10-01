Шэньчжэнь. Итоговый турнир WTA. Свитолина сыграет в группе с Плишковой, Андрееску и Халеп

Фото: wtatennis.com



Красная группа

Эшли Барти (Австралия)

Наоми Осака (Япония)

Петра Квитова (Чехия)

Белинда Бенчич (Швейцария)



Фиолетовая группа

Каролина Плишкова (Чехия)

Бьянка Андрееску (Канада)

Симона Халеп (Румыния)

Элина Свитолина (Украина)



Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который проходил в Сингапуре, она победила американку Слоан (3:6, 6:2, 6:2).



Турнир пройдет с 27 октября по 3 ноября. Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал - в воскресенье, 3 ноября.



Призовой фонд Итогового чемпионата WTA- 2019 - $ 14 млн. В Шэньчжэне (Китай) на Итоговом турнире WTA состоялась жеребьевка.Эшли Барти (Австралия)Наоми Осака (Япония)Петра Квитова (Чехия)Белинда Бенчич (Швейцария)Каролина Плишкова (Чехия)Бьянка Андрееску (Канада)Симона Халеп (Румыния)Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который проходил в Сингапуре, она победила американку Слоан (3:6, 6:2, 6:2).Турнир пройдет с 27 октября по 3 ноября. Матчи группового этапа будут проходить на протяжении шести дней (по два в день), полуфиналы состоятся в субботу, 2 ноября, а финал - в воскресенье, 3 ноября.Призовой фонд Итогового чемпионата WTA- 2019 - $ 14 млн.