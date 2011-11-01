Базель. Федерер без борьбы вышел в полуфинал

В Базеле (Швейцария) на турнире ATP 500 - Swiss Indoors Basel с призовым фондом 2,219,975 евро в одиночном разряде проходят матчи 1/4 финала.Действующий чемпион турнира, третья ракетка мира, 38-летний швейцарец(1) должен был играть со своим 34-летним соотечественником, занимающим в мировом рейтинге 17-е место. Однако, Вавринка принял решение сняться с соревнований из-за травмы спины. Лидером в их личном противостоянии является Роджер – 24:3.Теперь Федерер в полуфинале сыграет или с греком Стефаносом Циципасом (3), или с Филипом Крайновичем из Сербии.