WTA Elite Trophy. Ястремская – Бертенс: обзор матча (Видео)

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 24-е место, на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) проиграла десятой ракетке мира, 27-летней голландке Кики Бертенс. Поединок продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользу голландки со счетом 6:4, 6:3.



В Группе «Азалия» Ястремская с одной победой и одним поражением заняла второе место и не смогла пробиться в полуфинал турнира Elite Trophy. Полуфиналисткой стала Бертенс, выигравшая оба матча.



