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WTA Elite Trophy. Ястремская – Бертенс: обзор матча (Видео)
19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 24-е место, на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) проиграла десятой ракетке мира, 27-летней голландке Кики Бертенс. Поединок продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользу голландки со счетом 6:4, 6:3.

В Группе «Азалия» Ястремская с одной победой и одним поражением заняла второе место и не смогла пробиться в полуфинал турнира Elite Trophy. Полуфиналисткой стала Бертенс, выигравшая оба матча.

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