На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Денис Молчанов вышел в 1/2 финала в парном разряде на «челленджере» во Франции
В Бресте (Франция) -  на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.
 
Посеянные под третьим номером украинец Денис Молчанов (№83 в парном рейтинге ATP) и его напарник Андрей Василевский (85) из Беларуси уверенно обыграли французский дуэт Энтони Хоан (248) / Бенджамин Бонци (170). Для победы со счетом 6:2, 6:2 Денису и Андрею потребовалось лишь 46 минут.

Победители сделали пять брейков из семи возможных, выполнили пять эйсов и допустили одну двойную ошибку. На счету французов один брейк, один эйс и три двойные ошибки.

За выход в финал соревнований Молчанов и Василевский сыграют или с первой парой турнира Игор Зеленай (Словакия, 64) / Роман Жебави (Чехия, 67), или с французским дуэтом Дан Аддед (255) / Албано Оливетти (304).
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Денис Молчанов стартовал с победы в парном разряде на «челленджере» во Франции
Молчанов в парном разряде вышел в полуфинал челелленджера в Простеёве
Братислава. Денис Молчанов вышел в полуфинал в парном разряде
Братислава. Денис Молчанов стартовал с победы в парном разряде
Братислава. Денис Молчанов вышел в финал в парном разряде
Молчанов в паре с Зеленаем вышли в полуфинал на турнире в Канберре
Братислава. Денис Молчанов и Игор Зеленай - чемпионы в парном разряде
Australian Open. Денис Молчанов вышел во второй круг в парном разряде
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

WTA Elite Trophy. Ястремская – Бертенс: обзор матча (Видео)
Денис Молчанов вышел в 1/2 финала в парном разряде на «челленджере» во Франции
Марченко вышел в 1/4 финала на «челленджере» во Франции
Стаховский прошел в полуфинал в парном разряде на турнире в Гамбурге
Стаховский не прошел в 1/4 финала на турнире в Гамбурге

Последние новости спорта

13:26

Макгрегор посмеялся над борьбой Нурмагомедова: Хабиб задницы нюхает 31 | Единоборства

11:43

НБА. «Атланта» Леня обыграла «Детройт» Михайлюка, «Голден Стэйт» проиграл «Клипперс», «Хьюстон» уступил «Милуоки» (+Видео) 96 | Баскетбол

10:53

НХЛ. Драйзайтль, Кэйн и Ринне - звезды игрового дня 74 | Хоккей

10:39

НХЛ. «Ренджерс» обыграл «Баффало», «Вашингтон» проиграл «Эдмонтону» и другие результаты (+Видео) 98 | Хоккей

09:49

WTA Elite Trophy. Ястремская – Бертенс: обзор матча (Видео) 105 | Теннис / Видео

09:29

Денис Молчанов вышел в 1/2 финала в парном разряде на «челленджере» во Франции 99 | Теннис

09:15

Марченко вышел в 1/4 финала на «челленджере» во Франции 95 | Теннис

08:55

Стаховский прошел в полуфинал в парном разряде на турнире в Гамбурге 99 | Теннис

19:07

Лаура Дальмайер завершит карьеру участием в Рождественской гонке 174 | Биатлон

18:51

Мартен Фуркад: Сейчас я чувствую, что нужно уходить и в другие сферы жизни 160 | Биатлон

Все новости

ВИДЕО

WTA Elite Trophy. Ястремская – Бертенс: обзор матча (Видео)

НБА. Данк Деррика Джонса и трехочковый Кайри Ирвинга возглавляют топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Чжухай. Elite Trophy. Ястремская – Векич: обзор матча (Видео)

НБА. Блок-шот и данк Леброна Джеймса возглавляют топ-5 моментов первого игрового дня нового сезона (Видео)

НБА. Игрокам «Торонто Рэпторс» вручили чемпионские перстни (+Видео)

Кубок Кремля. Рублёв-Маннарино: обзор финального матча (Видео)

Стокгольм. Шаповалов – Крайнович: обзор финального матча (видео)



Топ-новости недели

Василий Ломаченко переведен в статус «франчайзингового» чемпиона WBC
Чжухай. Даяна Ястремская стартовала с победы
Старикова и Соловей – призеры чемпионата Европы по велотреку
Элина Свитолина установила уникальное достижение
Гвоздик досрочно проиграл Бетербиеву


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2019 (389)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги