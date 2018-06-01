Денис Молчанов вышел в 1/2 финала в парном разряде на «челленджере» во Франции

В Бресте (Франция) - на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в парном разряде проходят четвертьфинальные матчи.



Посеянные под третьим номером украинец Денис Молчанов (№83 в парном рейтинге ATP) и его напарник Андрей Василевский (85) из Беларуси уверенно обыграли французский дуэт Энтони Хоан (248) / Бенджамин Бонци (170). Для победы со счетом 6:2, 6:2 Денису и Андрею потребовалось лишь 46 минут.



Победители сделали пять брейков из семи возможных, выполнили пять эйсов и допустили одну двойную ошибку. На счету французов один брейк, один эйс и три двойные ошибки.



За выход в финал соревнований Молчанов и Василевский сыграют или с первой парой турнира Игор Зеленай (Словакия, 64) / Роман Жебави (Чехия, 67), или с французским дуэтом Дан Аддед (255) / Албано Оливетти (304).