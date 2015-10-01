Марченко вышел в 1/4 финала на «челленджере» во Франции

В Бресте (Франция) - на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



Прошедший через квалификацию 32-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 272-е место, одержал победу над 22-летним хорватом Нино Сердарушичем, занимающим в рейтинге ATP 287-ю строчку, со счетом 6:4, 7:6(4).



Матч длился 1 час 47 минут. За это время Марченко реализовал один брейк-пойнт из девяти возможных, Сердарушич – ни одного из пяти. На счету Ильи четыре эйса и столько же двойных ошибок, а Нино шесть раз подал навылет и один раз ошибся на подаче.



За выход в полуфинал турнира Марченко сыграет против 119-й ракетки мира словака Норберта Гомбоша, посеянного под 9 номером, который был сильнее испанца Хауме Мунара (5) – 7:6(3), 6:3..



В личном противостоянии Марченко и Гомбоша лидирует словак – 2:1.



Теннис. ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole. Брест (Франция). Хард. Призовой фонд 92,040 евро. 48 участников.

Третий круг

Илья Марченко (Украина, Q) - Нино Сердорушич (Хорватия) – 6:4, 7:6(4)

Норберт Гомбош (Словакия, 9) – Хауме Мунар (Испания, 5) – 7:6(3), 6:3