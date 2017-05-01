Стаховский прошел в полуфинал в парном разряде на турнире в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) на турнире ATP Challenger Tour - Tennis Challenger Hamburg с призовым фондом 46,600 евро в парном разряде проходили матчи 1/4 финала.



Украинец Сергей Стаховский (№171 парного рейтинга ATP) и его напарник испанец Адриан Менендес-Масейрас (408) одержали победу над польской парой Карол Джевецки (176) / Шимон Вальков (145) со счетом 6:4, 7:6(4).



За 1 час 29 минут, проведенные на корте, Стаховский и Менендес-Масейрас сделали один брейк из трех возможных и отыграли все три брейк-пойнта, имевшихся у поляков. На счету победителей один эйс и одна двойная ошибка, а соперники ни разу не подали навылет и один раз ошиблись на подаче.



За выход в финал турнира Стаховский и Менендес-Масейрас сразятся сильнейшими в противостоянии американцев Максима Кресси (211) и Джэйми Церретани (123) с бельгийцем Рубеном Бемельмансом (207) и немцем Даниэлем Масуром (234).



