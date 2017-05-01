Стаховский не прошел в 1/4 финала на турнире в Гамбурге

В Гамбурге (Германия) на турнире ATP Challenger Tour - Tennis Challenger Hamburg с призовым фондом 46,600 евро в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



33-летний украинец Сергей Стаховский, посеянный под четвертым номером, проиграл 23-летнему представителю Турции Алтугу Челикбилеку, занимающему в рейтинге ATP 365-ю строчку. Поединок продолжался 1 час 30 минут и завершился в пользу турка со счетом 7:6(6), 6:2.



Стаховский выполнил девять эйсов и допустил пять двойных ошибок, а Челикбилек на подаче не ошибался и три раза подал навылет. Сергей не сумел реализовать свой единственный брейк-пойнт, в то время, как его соперник реализовал два из двух. Теперь в их личном противостоянии счет равный – 1:1.



В парном разряде Стаховский (№171 парного рейтинга ATP) продолжает выступление со своим напарником испанцем Адрианом Менендесом-Масейрасом (408). В 1/4 финала они сыграют против польской пары Карол Држевецки (176) / Шимон Вальков (145).



