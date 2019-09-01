WTA Elite Trophy. Даяна Ястремская не прошла в полуфинал, проиграв Бертенс

Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

?? @kikibertens defeats Yastremska in straight sets, 6-3, 6-4, advancing to the semifinals of the @WTAEliteTrophy pic.twitter.com/FkrewPD1Bt — WTA (@WTA) October 24, 2019

В Чжухае (Китай) на турнире Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2,419,844 проходят матчи группового этапа.19-летняя украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 24-е место, проиграла десятой ракетке мира, 27-летней голландке. Поединок продолжался 1 час 26 минут и завершился в пользу голландки со счетом 6:4, 6:3.Ястремская реализовала два брейк-пойнта из четырех возможных, Бертенс – пять из шести. Даяна ни разу не подала навылет и совершила пять двойных ошибок, а Кики два раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии голландка ведет 2:0.В Группе «Азалия» Ястремская с одной победой и одним поражением заняла второе место и не смогла пробиться в полуфинал турнира Elite Trophy. Полуфиналисткой стала Бертенс, выигравшая оба матча.