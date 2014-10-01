Илья Марченко проиграл в стартовом матче парного разряда на «челленджере» во Франции





Украинец Илья Марченко (№280 в парном рейтинге ATP) и его напарник француз Жоффрей Бланко (223) проиграли испанцу Давиду Вега Фернандесу (122) и итальянцу Андреа Вавассори (135) со счетом 4:6, 6:7(2).



За полтора часа, проведенные на корте, Марченко и Бланко выполнили четыре эйса при пяти двойных ошибках и не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из трех имевшихся. На счету их соперников один брейк, два эйса и пять двойных ошибок.



Напомним, в одиночном разряде



В Бресте (Франция) на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинец(№280 в парном рейтинге ATP) и его напарник француз(223) проиграли испанцу(122) и итальянцу(135) со счетом 4:6, 6:7(2).За полтора часа, проведенные на корте, Марченко и Бланко выполнили четыре эйса при пяти двойных ошибках и не сумели реализовать ни одного брейк-пойнта из трех имевшихся. На счету их соперников один брейк, два эйса и пять двойных ошибок.Напомним, в одиночном разряде Марченко стартовал с победы и за выход в четвертьфинал турнира поспорит с хорватом Нино Сердарусичем, занимающим в рейтинге ATP 287-ю строчку.