На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

Марченко вышел в 1/8 финала на «челленджере» во Франции
В Бресте (Франция) -  на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Прошедший через квалификацию  32-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 272-е место, одержал победу над 111-й ракеткой мира, 30-летним итальянцем Томасом Фаббиано, посеянным под третьим номером, со счетом 6:4, 6:4.

Матч продолжался полтора часа. За это время Марченко сделал два брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Фаббиано. На счету Ильи пять эйсов и две двойные ошибки, а Томас один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче.

За выход в четвертьфинал турнира Марченко поспорит с 22-летним хорватом Нино Сердарусичем, занимающим в рейтинге ATP 287-ю строчку, который выбил из борьбы японца Юши Сугиту (13) – 6:1, 3:6, 7:6(5).

Теннис. ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole. Брест (Франция). Хард. Призовой фонд 92,040 евро. 48 участников.
Второй круг
Илья Марченко (Украина, Q) - Томас Фаббиано (3) – 6:4, 6:4
Нино Сердорусич (Хорватия) – Юши Сугита (Япония, 13) – 6:1, 3:6, 7:6(5)
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

Денис Молчанов стартовал с победы в парном разряде на «челленджере» во Франции
Марченко стартовал с победы на «челленджере» во Франции
Мальорка. Илья Марченко вышел в 1/4 финала
Порторож. Илья Марченко вышел во второй круг
Марченко обыграл Маю и вышел в полуфинал на челленджере в Орлеане
Ноттингем. Cтаховский обыграл Марченко и вышел в четвертьфинал
Марченко не смог доиграть матч первого круга на челленджере во французском Бресте
Марченко вышел во второй круг на челленджере в Братиславе
 
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики Теннис

Марченко вышел в 1/8 финала на «челленджере» во Франции
Чжухай. Elite Trophy. Ястремская – Векич: обзор матча (Видео)
Даяна Ястремская прокомментировала первую победу на турнире «Элит Трофи»
Чжухай. Даяна Ястремская стартовала с победы
Денис Молчанов стартовал с победы в парном разряде на «челленджере» во Франции

Последние новости спорта

17:41

Марченко вышел в 1/8 финала на «челленджере» во Франции 148 | Теннис

16:40

Магнус Карлсен стал автором рекордной беспроигрышной серии 149 | Шахматы

16:26

Чжухай. Elite Trophy. Ястремская – Векич: обзор матча (Видео) 192 | Теннис / Видео

16:12

Давейко: Если бы выбрали меня, я бы побил Усика 152 | Бокс

15:45

Даяна Ястремская прокомментировала первую победу на турнире «Элит Трофи» 152 | Теннис

15:32

Чжухай. Даяна Ястремская стартовала с победы 161 | Теннис / Главные новости спорта

15:10

Тренер Бетербиева: С Гвоздиком все оказалось сложнее, чем мы ожидали 156 | Бокс

14:56

У Де Ла Хойи отреагировали на иск за секс-насилие: Оскар — лакомая цель 25 193 | Бокс

14:52

Оскара де ла Хойю обвинили в изнасиловании 120 | Бокс

14:27

НБА. Блок-шот и данк Леброна Джеймса возглавляют топ-5 моментов первого игрового дня нового сезона (Видео) 21 523 | Баскетбол / Видео

Все новости

ВИДЕО

Чжухай. Elite Trophy. Ястремская – Векич: обзор матча (Видео)

НБА. Блок-шот и данк Леброна Джеймса возглавляют топ-5 моментов первого игрового дня нового сезона (Видео)

НБА. Игрокам «Торонто Рэпторс» вручили чемпионские перстни (+Видео)

Кубок Кремля. Рублёв-Маннарино: обзор финального матча (Видео)

Стокгольм. Шаповалов – Крайнович: обзор финального матча (видео)

Кубок Кремля. Бенчич - Павлюченкова: обзор финального матча (Видео)

Антверпен. Энди Маррей – Стэн Вавринка: обзор финального матча (Видео)



Топ-новости недели

Чжухай. Даяна Ястремская стартовала с победы
Старикова и Соловей – призеры чемпионата Европы по велотреку
Элина Свитолина установила уникальное достижение
Гвоздик досрочно проиграл Бетербиеву
Анастасия Шаботова выиграла турнир по фигурному катанию Ice Star


7f0e64fb






Главная страница  | Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 - Пхенчхан-2018 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Видео Результаты Трансляции Архив Октябрь 2019 (358)
Сентябрь 2019 (547)
Август 2019 (489)
Июль 2019 (434)
Июнь 2019 (498)
Май 2019 (522)

2006-2019 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: СпортОнлайн.ua: .
Полное или частичное использование текстовых материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP WBC WTA Александр Поветкин Александр Усик Биатлон Василий Ломаченко Велошоссе Владимир Кличко Деонтей Уайлдер Кубок мира Кубок мира-биатлон Льюис Хэмилтон Мэнни Пакьяо НБА НХЛ Новак Джокович Рафаэль Надаль Роджер Федерер Ролан Гаррос Себастьян Феттель Сергей Стаховский Серена Уильямс Тайсон Фьюри Теннис Уимблдон Фигурное катание Формула-1 Хоккей Шахматы Элина Свитолина Энтони Джошуа баскетбол бокс видео легкая атлетика регулярный чемпионат результаты матчей результаты матчей НБА результаты матчей НХЛ
Показать все теги