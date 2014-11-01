Марченко вышел в 1/8 финала на «челленджере» во Франции

В Бресте (Франция) - на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Прошедший через квалификацию 32-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 272-е место, одержал победу над 111-й ракеткой мира, 30-летним итальянцем Томасом Фаббиано, посеянным под третьим номером, со счетом 6:4, 6:4.



Матч продолжался полтора часа. За это время Марченко сделал два брейка и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Фаббиано. На счету Ильи пять эйсов и две двойные ошибки, а Томас один раз подал навылет и трижды ошибся на подаче.



За выход в четвертьфинал турнира Марченко поспорит с 22-летним хорватом Нино Сердарусичем, занимающим в рейтинге ATP 287-ю строчку, который выбил из борьбы японца Юши Сугиту (13) – 6:1, 3:6, 7:6(5).



Теннис. ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole. Брест (Франция). Хард. Призовой фонд 92,040 евро. 48 участников.

Второй круг

Илья Марченко (Украина, Q) - Томас Фаббиано (3) – 6:4, 6:4

Нино Сердорусич (Хорватия) – Юши Сугита (Япония, 13) – 6:1, 3:6, 7:6(5)