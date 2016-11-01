Чжухай. Elite Trophy. Ястремская – Векич: обзор матча (Видео)

Даяна Ястремская, занимающая в мировом рейтинге 24-е место, на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) одержала победу над 20-й ракеткой мира, 23-летней хорваткой Донной Векич. Для победы со счетом

Теперь Ястремская и Кики Бертенс из Нидерландов определят, кто из них выйдет из группы «Азалия» в полуфинал.



19-летняя украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 24-е место, на турнире WTA Elite Trophy в Чжухае (Китай) одержала победу над 20-й ракеткой мира, 23-летней хорваткой. Для победы со счетом 7:6(6), 6:2 украинке потребовался 1 час 35 минут.Теперь Ястремская и Кики Бертенс из Нидерландов определят, кто из них выйдет из группы «Азалия» в полуфинал.