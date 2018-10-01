Чжухай. Даяна Ястремская стартовала с победы

Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

Чжухае (Китай) на турнире Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai с призовым фондом $2,419,844 проходят матчи группового этапа.19-летняя украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 24-е место, стартовала с победы над 20-й ракеткой мира, 23-летней хорваткой. Для победы со счетом 7:6(6), 6:2 украинке потребовался 1 час 35 минут.Ястремская реализовала два брейк-пойнта из четырех возможных и не позволила сопернице реализовать ни одного брейк-пойнта из трех имевшихся. На счету Даяны пять эйсов и три двойные одибки, а Векич три раза подала навылет и трижды ошиблась на подаче. Теперь в их личном противостоянии украинка впереди со счетом 2:0.Вчера, 22 октября, Векич проиграла голландке Кики Бертенс [6:7(5), 2:6]. Таким образом, хорватка лишилась шансов на выход в полуфинал соревнований. Теперь Ястремская и Бертенс определят, кто из них выйдет из группы «Азалия».