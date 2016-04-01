Денис Молчанов стартовал с победы в парном разряде на «челленджере» во Франции

В Бресте (Франция) - на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в парном разряде проходят матчи первого круга.



Посеянные под третьим номером украинец Денис Молчанов (№83 в парном рейтинге ATP) и его напарник Андрей Василевский (85) из Беларуси одолели на двух тай-брейках французскую пару Александр Мюллер (400) / Корентин Денолли (305) со счетом 7:6(4), 7:6(7).



За 1 час 31 минуту игрового времени соперники сделали по два брейка. Молчанов и Василевский выполнили пять эйсов и допустили четыре двойные ошибки, а французы шесть раз подали навылет и избежали ошибок на подаче.



В четвертьфинале Молчанов и Василевский сыграют с сильнейшими в противостоянии двух французских дуэтов Уго Гренье (658) / Максим Жанвьер (543) - Энтони Хоан (248) / Бенджамин Бонци (170).



