Юрий Сапронов: Купаюсь в лучах славы Элины Свитолиной

Юрий Сапронов и Элина Свитолина. Фото: страница Юрия Сапронова в фейсбуке

Украинский меценат, бизнесмен и спонсор теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов рассказал о начале карьеры восьмой ракетки мира.



- В каких вы сейчас отношениях с Элиной Свитолиной?

- Мы друзья. Сейчас Элине 25. В 13 лет мы перевезли ее из Одессы в Харьков и начали работать. Контракт был на 7 лет. Когда до конца нашего соглашения оставалось 2 года, мы продлили его еще на 5 лет. Наш контракт закончился полтора года назад. Смысл его продолжать? Денег ей уже не надо.



Если бы я сказал, то мы бы его продлили, но как бы это было? Юрий Сапронов ? спонсор Элины Свитолиной, третьей ракетки мира. Это же цирк. Да тут Элина Свитолина уже может быть спонсором Юрия Сапронова. Это 100%



Меня часто спрашивают, почему она. Настолько были глубокие и умные глаза у 12-летней девочки, совсем не детские. Элина вдумчивая, анализирует, думает. Она добрый, мягкий, светлый человечек.



Мы понимали, что наша задача ? не спешить и провести ее без травм. Чаще всего подгоняют все ? тренеры, родители. Все хотят, чтобы быстрее заиграть и зарабатывать деньги. Сказал, сколько надо денег, столько и будет. Главное, не перегрузить, сыграть два турнира с перерывом, а не три подряд, правильно перейти с одного покрытия на другое. Дьявол, как и успех, кроется в нюансах и деталях. Надо просто постараться все учесть.



- Не было ли досадно после стольких лет прекратить сотрудничество, ведь теперь вы уже не имеете такого влияния на нее, как раньше?

- Конечно, не имею. И не нужно. Вокруг нее сейчас более профессиональные люди, чем я со своей командой. Зачем я буду вмешиваться?



Мне трудно было свои амбиции засунуть в одно место, чтобы прекратить влазить, продолжать давать активные советы. Это было непросто для меня лично. Но разум же должен побеждать.



- Кто сейчас ее команда?

- Ее дела ведет французское менеджерское агенство Top Five. Его собственник француз с болгарскими корнями Стефан Гуров. Обратился к нему, когда Элине было 16 лет. Понял, что без иностранного агенства дальше правильно провести ее, наверное, не смогу. Менеджер для теннисиста ? это очень важно. Он ведет все переговоры и ищет спонсоров.



У нее хорошие спонсорские контракты с Nike и многими другими компаниями. Но это очень жесткая бизнес-работа. В конце года Элина в топ-3 ? это одни деньги от основных спонсоров, в топ-5 ? другие, в топ-10 ? третьи, а если вылетела из десятки, то это почти ничего.



Мы общаемся, но какие я могу дать ей советы? У нее прекрасная правильно подобранная теннисная команда. Мне все ребята очень нравятся.



- Меценат или спонсор? Как вас правильно называть по отношению Свитолиной?

- Пожалуй, меценат. Именно с Элиной у меня не было жесткого контракта. Как в теннисе составляются классические спонсорские контракты в 95% из 100? Вам 12 лет, уже пора начинать играть не в Украине и тратить взрослые деньги. Четко понимаю, сколько денег надо игроку с 12 до 13, с 13 до 14 и так по каждому году. До 12-13 лет родители могут сами тащить ребенка. Дальше надо играть больше турниров за границей, а это совершенно другие деньги. Надо искать спонсора.



Обычно контракты заключаются следующим образом. Я увидел талантливую 13-летнюю девочку, мой тренерский совет посмотрел ее и проанализировал. До совершеннолетия теннисистки я подписываю контракт с родителями. Предлагаю соглашения на 5 или 7 лет и оплачиваю абсолютно все расходы.



Вы двигаетесь верх по рейтингу WTA. В 18 лет попадаете в топ-150. Там уже можно зарабатывать какие-то деньги. Вы мне говорите: «Стоп». Мы зафиксировали 5 лет сотрудничества, и следующие 5 лет я получаю какой-то процент от ваших призовых. Если мы проработали 7 лет, то я получаю следующие 7 лет свой процент. Это правильный классический спонсорский контракт.

С Элиной он был меценатский.



- Вы вкладывали деньги, а что получали взамен?

- Сейчас я купаюсь в лучах ее славы. Талантливейшая девочка переписала все украинские рекорды. Рад, что у меня была возможность дать ей реализовать себя. Весь теннисный мир знает, что я имею к ней самое непосредственное отношение. Украину уже идентифицируют не только с Шевченко, Кличко, но и со Свитолиной.



- Сколько денег вы вложили в карьеру Элины?

- Наверно, основные деньги были вложены с 13 до 17 лет. Точно не помню, но где-то 400-500 тысяч долларов за 4 года. Это немного. У Элины очень умные и рачительные родители, которые экономили мои деньги.



- Что Свитолиной нужно, чтобы выиграть первый Шлем и стать первой ракеткой мира?

- Нам надо ждать, мечтать, терпеть и поддерживать. Кто больше всего хочет быть первой ракеткой мира или выиграть Шлем? Это Элина Свитолина. Но вокруг нее есть минимум человек 10, которые тоже этого хотят, и каждый год подтягиваются еще 2-3 молодые и амбициозные соперницы. Например, Наоми Осака или Бьянка Андрееску, которая в этом году выиграла US Open.



Элина никогда не будет так подавать, как Серена Уильямс или Квитова, не будет бить справа, как Каролина Плишкова, не ударит с бэкхенда, как другие девушки. Но у Свитолиной другие козыри. Она одна из самых сильных по физической подготовке, может бежать сколь угодно долго. Это очень важно. Выиграть нужно последний мяч. Элина бежит за всеми мячами, достает, возвращает, умеет контратаковать справа и слева. Она трудяга и была такой всегда. Могла трудиться на корте в 13-14 лет сколь угодно долго.



Все звезды должны сойтись в одной точке в эти две недели любого Шлема. Элине 25 лет. У нас есть еще лет 5 и 4 Шлема, а это еще 20 попыток. С оговоркой, если Свитолина будет здорова. Меня беспокоит состояние ее правого колена. Понимаю ее мотивацию играть сейчас. Итоговый чемпионат ? это очень важно. И не только в плане призовых. В прошлом году она выиграла этот турнир, теперь надо подтверждать большое количество очков. Элине важна ее позиция в конце года. Это действительно сильно влияет на спонсорские контракты по итогам этого года и планам на следующий. Но я вижу, что она в повязке уже 6 или 7 недель.



- Насколько проблема с коленом может быть серьезной?

- Сложно сказать. Могу задать любые прямые вопросы Элине, но не хочу этого делать. Вокруг нее профессиональная команда. Убежден, что она понимает все риски. Свитолина ? взрослый человек и все решения принимает сама. Не имею морального права влазить в ее дела, но мое мнение ? я бы забил на сезон и не играл.

Наверное, не все там так плохо, раз удается играть на высоком уровне.



Ирина Козюпа/ Украинский меценат, бизнесмен и спонсор теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов рассказал о начале карьеры восьмой ракетки мира.- Мы друзья. Сейчас Элине 25. В 13 лет мы перевезли ее из Одессы в Харьков и начали работать. Контракт был на 7 лет. Когда до конца нашего соглашения оставалось 2 года, мы продлили его еще на 5 лет. Наш контракт закончился полтора года назад. Смысл его продолжать? Денег ей уже не надо.Если бы я сказал, то мы бы его продлили, но как бы это было? Юрий Сапронов ? спонсор Элины Свитолиной, третьей ракетки мира. Это же цирк. Да тут Элина Свитолина уже может быть спонсором Юрия Сапронова. Это 100%Меня часто спрашивают, почему она. Настолько были глубокие и умные глаза у 12-летней девочки, совсем не детские. Элина вдумчивая, анализирует, думает. Она добрый, мягкий, светлый человечек.Мы понимали, что наша задача ? не спешить и провести ее без травм. Чаще всего подгоняют все ? тренеры, родители. Все хотят, чтобы быстрее заиграть и зарабатывать деньги. Сказал, сколько надо денег, столько и будет. Главное, не перегрузить, сыграть два турнира с перерывом, а не три подряд, правильно перейти с одного покрытия на другое. Дьявол, как и успех, кроется в нюансах и деталях. Надо просто постараться все учесть.- Конечно, не имею. И не нужно. Вокруг нее сейчас более профессиональные люди, чем я со своей командой. Зачем я буду вмешиваться?Мне трудно было свои амбиции засунуть в одно место, чтобы прекратить влазить, продолжать давать активные советы. Это было непросто для меня лично. Но разум же должен побеждать.- Ее дела ведет французское менеджерское агенство Top Five. Его собственник француз с болгарскими корнями Стефан Гуров. Обратился к нему, когда Элине было 16 лет. Понял, что без иностранного агенства дальше правильно провести ее, наверное, не смогу. Менеджер для теннисиста ? это очень важно. Он ведет все переговоры и ищет спонсоров.У нее хорошие спонсорские контракты с Nike и многими другими компаниями. Но это очень жесткая бизнес-работа. В конце года Элина в топ-3 ? это одни деньги от основных спонсоров, в топ-5 ? другие, в топ-10 ? третьи, а если вылетела из десятки, то это почти ничего.Мы общаемся, но какие я могу дать ей советы? У нее прекрасная правильно подобранная теннисная команда. Мне все ребята очень нравятся.- Пожалуй, меценат. Именно с Элиной у меня не было жесткого контракта. Как в теннисе составляются классические спонсорские контракты в 95% из 100? Вам 12 лет, уже пора начинать играть не в Украине и тратить взрослые деньги. Четко понимаю, сколько денег надо игроку с 12 до 13, с 13 до 14 и так по каждому году. До 12-13 лет родители могут сами тащить ребенка. Дальше надо играть больше турниров за границей, а это совершенно другие деньги. Надо искать спонсора.Обычно контракты заключаются следующим образом. Я увидел талантливую 13-летнюю девочку, мой тренерский совет посмотрел ее и проанализировал. До совершеннолетия теннисистки я подписываю контракт с родителями. Предлагаю соглашения на 5 или 7 лет и оплачиваю абсолютно все расходы.Вы двигаетесь верх по рейтингу WTA. В 18 лет попадаете в топ-150. Там уже можно зарабатывать какие-то деньги. Вы мне говорите: «Стоп». Мы зафиксировали 5 лет сотрудничества, и следующие 5 лет я получаю какой-то процент от ваших призовых. Если мы проработали 7 лет, то я получаю следующие 7 лет свой процент. Это правильный классический спонсорский контракт.С Элиной он был меценатский.- Сейчас я купаюсь в лучах ее славы. Талантливейшая девочка переписала все украинские рекорды. Рад, что у меня была возможность дать ей реализовать себя. Весь теннисный мир знает, что я имею к ней самое непосредственное отношение. Украину уже идентифицируют не только с Шевченко, Кличко, но и со Свитолиной.- Наверно, основные деньги были вложены с 13 до 17 лет. Точно не помню, но где-то 400-500 тысяч долларов за 4 года. Это немного. У Элины очень умные и рачительные родители, которые экономили мои деньги.- Нам надо ждать, мечтать, терпеть и поддерживать. Кто больше всего хочет быть первой ракеткой мира или выиграть Шлем? Это Элина Свитолина. Но вокруг нее есть минимум человек 10, которые тоже этого хотят, и каждый год подтягиваются еще 2-3 молодые и амбициозные соперницы. Например, Наоми Осака или Бьянка Андрееску, которая в этом году выиграла US Open.Элина никогда не будет так подавать, как Серена Уильямс или Квитова, не будет бить справа, как Каролина Плишкова, не ударит с бэкхенда, как другие девушки. Но у Свитолиной другие козыри. Она одна из самых сильных по физической подготовке, может бежать сколь угодно долго. Это очень важно. Выиграть нужно последний мяч. Элина бежит за всеми мячами, достает, возвращает, умеет контратаковать справа и слева. Она трудяга и была такой всегда. Могла трудиться на корте в 13-14 лет сколь угодно долго.Все звезды должны сойтись в одной точке в эти две недели любого Шлема. Элине 25 лет. У нас есть еще лет 5 и 4 Шлема, а это еще 20 попыток. С оговоркой, если Свитолина будет здорова. Меня беспокоит состояние ее правого колена. Понимаю ее мотивацию играть сейчас. Итоговый чемпионат ? это очень важно. И не только в плане призовых. В прошлом году она выиграла этот турнир, теперь надо подтверждать большое количество очков. Элине важна ее позиция в конце года. Это действительно сильно влияет на спонсорские контракты по итогам этого года и планам на следующий. Но я вижу, что она в повязке уже 6 или 7 недель.- Сложно сказать. Могу задать любые прямые вопросы Элине, но не хочу этого делать. Вокруг нее профессиональная команда. Убежден, что она понимает все риски. Свитолина ? взрослый человек и все решения принимает сама. Не имею морального права влазить в ее дела, но мое мнение ? я бы забил на сезон и не играл.Наверное, не все там так плохо, раз удается играть на высоком уровне.Ирина Козюпа/ Tribuna.com