Марченко стартовал с победы на «челленджере» во Франции

В Бресте (Франция) - на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.



Прошедшиq через квалификацию 32-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 272-е место, одержал победу над 329-й ракеткой мира, 21-летним словаком Лукасом Кляйном со счетом 6:4, 6:2.



Для победы украинцу потребовался 1 час 1 минута. За это время Марченко реализовал четыре брейк-пойнта из семи возможных, а Кляйн реализовал свой единственный брейк-пойнт. Соперники сделали по три эйса и допустили по одной двойной ошибке. Это была вторая победа украинца в двух встречах с Кляйном.



Во втором круге Марченко сразится с третьим сеяным итальянцем Томасом Фаббиано, занимающим в рейтинге ATP 111-е место. Итальянец получил третий номер посева и первый круг пропускает.

