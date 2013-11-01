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Марченко стартовал с победы на «челленджере» во Франции
В Бресте (Франция) - на турнире ATP Challenger Tour - Open Brest Credit Agricole с призовым фондом 92,040 евро в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

Прошедшиq через квалификацию 32-летний украинец Илья Марченко, занимающий в мировом рейтинге 272-е место, одержал победу над 329-й ракеткой мира, 21-летним словаком Лукасом Кляйном со счетом 6:4, 6:2.

Для победы украинцу потребовался 1 час 1 минута. За это время Марченко реализовал четыре брейк-пойнта из семи возможных, а Кляйн реализовал свой единственный брейк-пойнт. Соперники сделали по три эйса и допустили по одной двойной ошибке. Это была вторая победа украинца в двух встречах с Кляйном.

Во втором круге Марченко сразится с третьим сеяным итальянцем Томасом Фаббиано, занимающим в рейтинге ATP 111-е место. Итальянец получил третий номер посева и первый круг пропускает.
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